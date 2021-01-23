Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На митинг за Навального у посольства РФ в Киеве напали неизвестные

Комментариев: 11
Нападавшие подрались с протестующими и уничтожили плакаты.
На митинг за Навального у посольства РФ в Киеве напали неизвестные
© censor.net
Фото 1/6
На митинг за Навального у посольства РФ в Киеве напали неизвестные
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Группа неизвестных, которые назвали себя “патриотически настроенными гражданами“, сорвали акцию в поддержку Алексея Навального возле посольства России в Киеве. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читай также: На протестах в России задержали более 1000 человек

Противники акции назвали себя “патриотами“, выступающими против Навального, который по их мнению такой же “имперец“ как и Путин.

Как пишет издание, в процессе перепалки между участниками акции и противниками возникла потасовка, которую пресекли правоохранители. При этом противники Навального сорвали и сожгли плакаты и таблички, которые принесли активисты.

На данный момент конфликт исчерпан, а его участники разошлись. Полиция об этом инциденте пока ничего не сообщает.

Напомним, сегодня по всей России проходят акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Поделись:
Теги: Навальный, акция протеста, Киев, Россия, посольство, титушки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (11)
Отсортировать по дате Вниз
Путин-Xyйлo    23.01.2021, 21:29
Оценка:  -23
Путин-Xyйлo
титушкиПитушки
shk67    23.01.2021, 21:02
Оценка:  +4
shk67
И правильно. Навальный - приемник ПXyйлa.
Глод    23.01.2021, 20:30
Оценка:  +8
Глод
Подобные акции здорово мешают работе консульских отделов. Они закрываются на целый день.
masszeer    23.01.2021, 17:55
Оценка:  -22
masszeer
Агенты Путина уже в Киеве друг с другом дерутся!Дожили!
ЗаелоПластинку    23.01.2021, 18:22
Оценка:  +13
ЗаелоПластинку
Как думаешь, Антибес, если эти митинги на россие привидут к тому, что царь уйдет на пенсию, а Навальный станет президентом, то он тебя возьмет на эту же службу, или тебя куратор еще до этого грохнет?
Брюква_и_Клюква    23.01.2021, 16:38
Оценка:  +14
Брюква_и_Клюква
А ведь они правы. Навальный такой же агрессивный мокшанский говнюк как и Xyйлo, но, в отличие от предсказуемого Xyйлa, никому неизвестно, что бы он вытворил, если бы пришел к власти.
Vixerunt    23.01.2021, 17:03
Оценка:  +15
Vixerunt
От раши надо заборами и минными полями отгородиться; кто б там не пришёл к власти шовинизм с имперским маразмом никто не отменял.
Путин-Xyйло    23.01.2021, 17:08
Оценка:  +17
Путин-Xyйло
Терміново куплю морозостійких крокодилів. Обіцяю годувати виключно мoскалями
Rikstal    23.01.2021, 17:08
Оценка:  +14
Rikstal
если бы да кабы ... На данный момент, кто против Навального - тот поддерживает Путина!
Путин-Xyйло    23.01.2021, 17:09
Оценка:  +16
Путин-Xyйло
Небутербродыч не сильно лучше.
Брюква_и_Клюква    23.01.2021, 17:24
Оценка:  +9
Брюква_и_Клюква
с чего ты это взял, мокша? Любой ваш царь. будь то Петруха 1, Xyйлo или Навальный будет априори враждебен Украине.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь