Нападавшие подрались с протестующими и уничтожили плакаты.

На митинг за Навального у посольства РФ в Киеве напали неизвестные

На митинг за Навального у посольства РФ в Киеве напали неизвестные

Группа неизвестных, которые назвали себя “патриотически настроенными гражданами“, сорвали акцию в поддержку Алексея Навального возле посольства России в Киеве. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Противники акции назвали себя “патриотами“, выступающими против Навального, который по их мнению такой же “имперец“ как и Путин.

Как пишет издание, в процессе перепалки между участниками акции и противниками возникла потасовка, которую пресекли правоохранители. При этом противники Навального сорвали и сожгли плакаты и таблички, которые принесли активисты.

На данный момент конфликт исчерпан, а его участники разошлись. Полиция об этом инциденте пока ничего не сообщает.

Напомним, сегодня по всей России проходят акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.