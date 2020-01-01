915 граждан выздоровели.

В Киеве за сутки выявили 240 новых COVID-пациентов. Статистику о болезни сообщил мэр Виталий Кличко.

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По словам градоначальника, за минувшие сутки также было зафиксировано 6 смертей от коронавируса. Среди заболевших 129 пациентов являются женщинами в возрасте от 22 до 96 лет. Мужчин в возрасте 19-82 лет заболело 108. Также COVID-19 зафиксирован у 1 девочки 12 лет и 2 мальчиков в возрасте 7 и 10 лет. Еще 2 случая было зафиксировано среди медиков.

“В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 16 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей“, – говорится в сообщении Кличко.

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Мэр также отметил, что выздороветь от коронавируса удалось 915 людям.

Таким образом, по состоянию на 24 января в Киеве было зафиксировано всего 126 118 COVID-случаев. Скончались 2 278 человек, а вылечились – 57 887 пациентов.

Ранее сообщалось, что в Украине за сутки подтвердили меньше 4 тыс COVID-случаев.