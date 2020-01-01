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Киевских школьников могут вернуть на "дистанционку": Известно условие

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Решение об обучении детей будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Киевских школьников могут вернуть на "дистанционку": Известно условие
Киевских школьников могут вернуть на "дистанционку": Известно условие
depositphotos.com

С понедельника, 25 января, киевские школы возобновляют полноценную работу. Это связано с завершением ужесточенного карантина. Однако школьников могут вернуть на “дистанционку“. Условие, при котором это возможно, стало известно из сообщения КГГА (Киевской городской государственной администрации).

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По имеющейся информации, школы перейдут на смешанную систему обучения в том случае, если эпидемиологическая ситуация в городе ухудшится.

Отправлять на “дистанционку“ будут не всех детей. Это может коснуться отдельных классов. Также возможен вариант, при котором на карантин будут закрываться отдельные школы.

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Ранее стало известно, что в Украине норма по COVID-19 превышена в 5 раз. Статистику по областям озвучили в Минздраве.

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Теги: коронавирус, COVID-19, учеба, школа, школьники, дети
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