После морозов в Киеве сразу два температурных рекорда

Температура в столице поднялась значительно выше предыдущих максимальных значений.

В воскресенье погода в Киеве побила сразу два температурных рекорда. Об этом информирует Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

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Так, впервые за 141 год наблюдений среднесуточная температура воздуха в столице 24 января составляла +4,4°С. Сообщается, что это на 0,6°С выше рекордного значения температуры, установленного для этого дня в 1971 году.

При этом климатическая норма (1991-2020 гг.) превышена на 9,1°С и соответствует погоде в начале ноября.

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Максимальная температура в столице в этот день поднялась до +8,6°С. Таким образом на 0,2°С был побит предыдущий рекорд для этого дня, зафиксированный в 1899 году.

Напомним, в Украину идет непогода. Синоптики обещают до 20 сантиметров снега.