Автомобиль с эмблемой ФСБ и донецкими номерами заинтересовал правоохранителей.

В Киеве заметили автомобиль с эмблемой спецназа ФСБ

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В Киеве заметили автомобиль с эмблемой спецназа ФСБ

В Дарницком районе Киева 25 января заметили автомобиль с эмблемой российского спецподразделения “Альфа“ ФСБ Российской Федерации. Об этом пишет “Обозреватель“.

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По информации издания, автомобиль Opel Astra стоял на проспекте Петра Григоренко в столичном районе Позняки возле супермаркета “Баул“.

На Opel нанесена эмблема российской “Альфы“, это спецподразделение в составе Федеральной службы безопасности РФ. У машины были донецкие номера серии АН.

Отмечается, что на месте уже работают сотрудники СБУ и полиции.

Напомним, житель Кропивницкого работал на ФСБ и передавал России данные о ВСУ. Мужчина привлек в схему родственницу и еще одного горожанина, рассказали в СБУ.