Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве заметили автомобиль с эмблемой спецназа ФСБ

Комментариев: 1
Автомобиль с эмблемой ФСБ и донецкими номерами заинтересовал правоохранителей.
В Киеве заметили автомобиль с эмблемой спецназа ФСБ
© obozrevatel.com
Фото 1/3
В Киеве заметили автомобиль с эмблемой спецназа ФСБ
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Дарницком районе Киева 25 января заметили автомобиль с эмблемой российского спецподразделения “Альфа“ ФСБ Российской Федерации. Об этом пишет “Обозреватель“.

Читай также: В Ровно будут судить российского диверсанта

По информации издания, автомобиль Opel Astra стоял на проспекте Петра Григоренко в столичном районе Позняки возле супермаркета “Баул“.

На Opel нанесена эмблема российской “Альфы“, это спецподразделение в составе Федеральной службы безопасности РФ. У машины были донецкие номера серии АН.

Отмечается, что на месте уже работают сотрудники СБУ и полиции.

Напомним, житель Кропивницкого работал на ФСБ и передавал России данные о ВСУ. Мужчина привлек в схему родственницу и еще одного горожанина, рассказали в СБУ.

Поделись:
Теги: Киев, ФСБ, Россия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Путин-Xyйло    25.01.2021, 17:47
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Довыёживался
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь