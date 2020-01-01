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В Киеве прекратили незаконную застройку в парке

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Прекращение застройки в парке Партизанской славы началось в четыре ночи. На месте сопротивление оказали около полусотни "титушек".
Прекратили незаконную застройку в киевском парке Партизанской славы
Прекратили незаконную застройку в киевском парке Партизанской славы
facebook.com/MunicipalnaVarta

В Киеве прекратили незаконную застройку в зеленой зоне парка Партизанской славы. Об этом сообщает Муниципальная Варта Киева.

"Состоялся демонтаж сооружений и освобождение территории. Битва за парк началась в четыре утра. Стены упали, не выдержав стремительной атаки трактора. Титушки вообще покинули поле боя, потеряв инициативу", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сопротивление оказали около 50-и "титушек". Были привлечены пять единиц техники, коммунальные работники и рота муниципалов, которые занимались обеспечением безопасности.

Ранее сообщалось, что в Житомире местные жители поспорили с экс-нардепом из-за стройки.

Также, Жители Виноградаря в Киеве снесли забор вокруг строительства многоэтажки на месте парка Горка Кристера, который застройщик хочет вырубить.  

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Теги: Киев, парк, застройка, фотосессия, Незаконная застройка, "титушки"
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Источник: korrespondent.net

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