В Киеве растет число больных гриппом

"В целом интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 49,8%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 375,9", - говорится в сообщении.

В КГГА отмечают, что в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 3,6% по сравнению с предыдущей неделей, который произошел за счет взрослого населения. Так, детей заболело - 2687 (снижение на 8,2%), взрослых - 8467 (рост на 7,9%).

В структуре заболеваемости дети составляют 24,1%, а на предыдущей неделе - 27,2%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 10,8% - зарегистрировано 1148 случаев.

В медицинские учреждения за 3-ю неделю госпитализированы 385 человек, из них 30 - дети.

Напомним, ученые Института молекулярной биологии и генетики (ИМБиГ) разработали комбинированный ПЦР-тест, который позволяет в одном анализе определить наличие в организме человека сразу трех вирусов – SARS-CoV-2 и штаммов А и В вируса гриппа.