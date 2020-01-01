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В Киеве растет число больных гриппом

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Численность зараженных гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией растет за счет взрослого населения.
В столице отмечают растущее число инфицированных гриппом
В столице отмечают растущее число инфицированных гриппом
Unsplash
В Киеве на данный момент зарегистрировано 11 154 больных гриппом и ОРВИ. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает пресс- служба КГГА.

"В целом интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 49,8%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 375,9", - говорится в сообщении.

В КГГА отмечают, что в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 3,6% по сравнению с предыдущей неделей, который произошел за счет взрослого населения. Так, детей заболело - 2687 (снижение на 8,2%), взрослых - 8467 (рост на 7,9%).

В структуре заболеваемости дети составляют 24,1%, а на предыдущей неделе - 27,2%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 10,8% - зарегистрировано 1148 случаев.

В медицинские учреждения за 3-ю неделю госпитализированы 385 человек, из них 30 - дети.

Напомним, ученые Института молекулярной биологии и генетики (ИМБиГ) разработали комбинированный ПЦР-тест, который позволяет в одном анализе определить наличие в организме человека сразу трех вирусов – SARS-CoV-2 и штаммов А и В вируса гриппа. 

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Теги: Киев, грипп, КГГА, ОРВИ, инфекция
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Источник: korrespondent.net

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