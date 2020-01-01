Ссора в киевской больнице переросла в поножовщину

Инцидент произошел в Шевченковском районе.

В больнице Шевченковского района Киева произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате которого один из них получил удар ножом в грудь. Полиция открыла уголовное дело, сообщила пресс-служба Нацполиции.

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Установлено, что в больнице к мужчине подошел ранее неизвестный ему человек и начал провоцировать конфликт. Потом неизвестный вынул нож, нанес удар в грудь потерпевшему, после чего скрылся с места происшествия.

Полицейские уже через час задержали подозреваемого. Это местный житель 1975 года рождения, ранее уже имевший конфликты с законом.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Следствие продолжается.

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Ранее стало известно, что сотрудники полиции Киевской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 36-летней жительницы Одессы. По предварительной информации, он хотел присвоить деньги своей жертвы, которые она получила от продажи одесской квартиры.