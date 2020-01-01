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В Киеве за сутки 1 639 человек выздоровели от COVID

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Болеют коронавирусом более 64 тысяч киевлян.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
kyivcity.gov.ua

В Киеве за минувшие сутки, 25 января, подтвердили 375 новых случаев COVID-19, сообщил мэр Виталий Кличко. Выздоровели 1 639 больных. 

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Среди заразившихся: 210 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, 154 мужчины в возрасте от 23 до 87 лет, а также 13 детей в возрасте от 6 месяцев до 17 лет. Среди заразившихся есть 6 медиков. 

Состояние здоровья 42 больных вызывало особое беспокойство у врачей, поэтому их госпитализировали. Остальных больных оставили дома на самоизоляции под медицинским контролем.

Всего с начала пандемии в Киеве уже подтверждено 126 639 случаев коронавируса. 60 152 человека выздоровели (1 639 – за минувшие сутки), а 2 292 – умерли (9 – за минувшие сутки). Продолжают болеть 64 195 человек.

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Чаще всего заражаются жители Дарницкого, Деснянского и Днепровского районов.

Ранее стало известно, что в Украине 25 января медики подтвердили 2 779 новых случаев COVID-19. Выздоровели за сутки 12 538 больных, а госпитализировали 891 человека.

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Теги: Киев, COVID-19, коронавирус
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