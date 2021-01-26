Суд запретил Киеву чествовать лиц, связанных с Холокостом и нацистами

Речь идет о Василии Левковиче, Уласе Самчуке, Юрии Липе и других личностях.

Суд отменил решение Киевсовета о праздновании памятных дат, связанных с причастными к Холокосту. Также запрещено чествовать лиц, которые связаны с пособничеством нацистам и военными преступлениями.

Читай также: Стало известно, сколько жители Киева задолжали за “коммуналку“

Об этом сообщил в Телеграме юрист и общественник Андрей Портнов.

Правозащитник уточнил, что ранее это решение было приостановлено. А после его иска оно было вовсе отменено.

По данным Портнова, согласно судебному постановлению, в Киеве нельзя устраивать празднования в честь:

Ивана Полтавца-Остряницы - нациста, помощника Альфреда Розенберга и Эриха Коха, лидера украинских казаков-нацистов;

Василия Левковича - коменданта украинской вспомогательной полиции Дубно, организатора еврейских погромов, палача пяти тысяч евреев и множества поляков;

Уласа Самчука - антисемита, издателя газеты «Волынь», участника истребления евреев в Ровно. Самчук призывал к уничтожению в дни массового убийства 25 тысяч евреев Ровно. Убийство киевских евреев в Бабьем Яру он назвал “великим днем“;

Василия Сидора - военного преступника, бойца батальона «Нахтигаль», оберцугфюрера 201-го батальона шуцманшафт, участника массовых убийств евреев и поляков, карательных операций в отношении мирных граждан Беларуси;

Юрия Липы - нацистского коллаборанта, который придумал идею о государственной важности эякуляции украинцев и яйцеклеток украинок;

Владимира Кубийовича - нацистского коллаборанта, функционера дивизии СС «Галиция»;

Андрея Мельника - нацистского коллаборанта, основавшего вспомогательную полицию в оккупированном Киеве. Вооруженные формирования Мельника участвовали в расстрелах евреев в Бабьем Яру, Черновцах, Виннице, Житомире и других городах;

Василия Галасы - организатора еврейских погромов, участника уничтожения поляков.

Судебные разбирательства тянулись почти год. Судьи консультировались с главой еврейского комитета Украины Эдуардом Долинским. В итоге мой иск был удовлетворен в полном объеме, - написал Портнов.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве растет число больных гриппом.

