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Суд запретил Киеву чествовать лиц, связанных с Холокостом и нацистами

Комментариев: 2
Речь идет о Василии Левковиче, Уласе Самчуке, Юрии Липе и других личностях.
Андрей Портнов
Андрей Портнов
facebook.com/aportnovua

Суд отменил решение Киевсовета о праздновании памятных дат, связанных с причастными к Холокосту. Также запрещено чествовать лиц, которые связаны с пособничеством нацистам и военными преступлениями.

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Об этом сообщил в Телеграме юрист и общественник Андрей Портнов.

Правозащитник уточнил, что ранее это решение было приостановлено. А после его иска оно было вовсе отменено.

По данным Портнова, согласно судебному постановлению, в Киеве нельзя устраивать празднования в честь:

  • Ивана Полтавца-Остряницы - нациста, помощника Альфреда Розенберга и Эриха Коха, лидера украинских казаков-нацистов;
  • Василия Левковича - коменданта украинской вспомогательной полиции Дубно, организатора еврейских погромов, палача пяти тысяч евреев и множества поляков;
  • Уласа Самчука - антисемита, издателя газеты «Волынь», участника истребления евреев в Ровно. Самчук призывал к уничтожению в дни массового убийства 25 тысяч евреев Ровно. Убийство киевских евреев в Бабьем Яру он назвал “великим днем“;
  • Василия Сидора - военного преступника, бойца батальона «Нахтигаль», оберцугфюрера 201-го батальона шуцманшафт, участника массовых убийств евреев и поляков, карательных операций в отношении мирных граждан Беларуси;
  • Юрия Липы - нацистского коллаборанта, который придумал идею о государственной важности эякуляции украинцев и яйцеклеток украинок;
  • Владимира Кубийовича - нацистского коллаборанта, функционера дивизии СС «Галиция»;
  • Андрея Мельника - нацистского коллаборанта, основавшего вспомогательную полицию в оккупированном Киеве. Вооруженные формирования Мельника участвовали в расстрелах евреев в Бабьем Яру, Черновцах, Виннице, Житомире и других городах;
  • Василия Галасы - организатора еврейских погромов, участника уничтожения поляков.

Судебные разбирательства тянулись почти год. Судьи консультировались с главой еврейского комитета Украины Эдуардом Долинским. В итоге мой иск был удовлетворен в полном объеме, - написал Портнов.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве растет число больных гриппом.

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Теги: Киев, Холокост, запрет, юрист, суд, нацисты
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Комментариев (2)
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Woodbrother    26.01.2021, 12:38
Оценка:  +2
Woodbrother
Когда евреи принесут извинение за Голодомор ? В Голодоморе погибло украинцев значительно больше, чем во времена холокостов.
antonio111333    26.01.2021, 12:09
Оценка:  -24
antonio111333
респект
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