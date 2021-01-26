Кличко утвердил 100% надбавок для своих заместителей

Дополнительные средства замы будут получать до конца года.

Мэр Киева Виталий Кличко одобрил 100%-ую надбавку к зарплате своим заместителям.

Об этом стало известно из соответствующего документа на сайте КГГА.

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Судя по информации в распоряжении, Кабмин утвердил надбавки для чиновников еще в апреле 2016 года. При этом мэр подписал его в 20-х числах января 2021 года.

Уточняется, что дополнительные средства полагаются замам градоначальника за интенсивность труда. Деньги в размере 100% должностного оклада будут выплачивать до 31 декабря, то есть до конца 2021 года.

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На надбавки могут рассчитывать все восемь помощников Виталия Кличко в Киевсовете. Так, бонус к зарплате будут получать: Алексей Кулеба, Александр Харченко, Марина Хонда, Александр Густелев, Валентин Мондриевский, Вячеслав Непоп, Петр Пантелеев, Анна Старостенко.

Как известно, Кличко в последний раз повышали зарплату в июне 2020 года. Его голая ставка выросла с 17,76 тыс. до 19,36 тыс. грн. Оклад городского головы за сентябрь с учетом надбавок составил 47,3 тыс. грн.

Напомним, ранее мы писали, что Кличко нырнул в прорубь в 19-градусный мороз.

