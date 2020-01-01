В Киеве будут судить начальника полиции
Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника отделения полиции - начальника следственного отделения одного из отделов полиции ГУ Нацполиции в Киевской области по факту получения неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.
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Расследованием установлено, что полицейский требовал от гражданина 400 тыс грн неправомерной выгоды за непривлечение к уголовной ответственности за мошенничество, совершенное в крупных размерах, и закрытие уголовного производства.
Правоохранителя задержали во время получения взятки. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве при оперативном сопровождении Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.
Напомним, главбух киевского вуза присвоила 3 млн грн. Она несколько лет присваивала деньги студентов.