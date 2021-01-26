Гражданам предлагали по тысяче гривен за голос.

Кандидата в депутаты будут судить за "сетку" с подкупом избирателей

Кандидата в депутаты будут судить за "сетку" с подкупом избирателей

В Шевченковский районный суд г. Киева направлено обвинительное заключение в отношении кандидата в депутаты Киевского городского совета и члена его штаба, уличенных в организации “сетки“ подкупа избирателей. Об этом информирует Офис Генерального прокурора Украины.

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По данным следствия, указанные лица во время местных выборов, которые состоялись 25 октября 2020 года, предлагали гражданам вознаграждение – 1 тыс грн за один отданный за определенного кандидата голос. Согласно договоренностям, 500 грн избиратель должен был получить до голосования и столько же после подтверждения, что голос отдан.

Кандидат в депутаты и член его штаба, который выступал посредником, были разоблачены при передаче части денежных средств для дальнейшего подкупа избирателей.

Напомним, в минувшее воскресенье в Украине прошли повторные местные выборы. В 13 областях выбирали депутатов городских, поселковых и сельских советов.