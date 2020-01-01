В Киеве задержали "минера" ж/д вокзала

Мужчина позвонил в полицию и сообщил о минировании железнодорожного вокзала. Теперь правоохранители выясняют мотивы и причины его поступка.

В Киеве задержали мужчину, сообщившего о "минировании" железнодорожного вокзала. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы во вторник, 26 января.

Полиции сообщили о "минировании" Центрального железнодорожного вокзала в 16:20. На вызов выехали взрывотехники и другие специалисты.

Как установили правоохранители на месте происшествия, сообщил о минировании 29-летний уроженец Донецкой области.

Теперь полицейские проводят с ним следственные действия и выясняют мотивы и причины его поступка.

Напомним, что ранее на Одесщине "заминировали" почти 400 школ и детсадов. Правоохранители направили по учебным заведениям следственно-оперативные группы, взрывотехников и кинологов.

Также сообщалось, что в Харькове мужчина с психическими расстройствами "заминировал" газопровод. Правоохранители выехали по адресу проживания лжеминера и выяснили, что он находится в неадекватном состоянии.

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