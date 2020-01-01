В Киеве решили приспустить главный флаг на склонах Днепра
Главный флаг Украины, который расположен на киевских склонах возле монумента Родина-Мать, решили приспустить. Всему виной сильные порывы ветра, которые, по прогнозам синоптиков, могут продлиться в столице некоторое время. Об этом во вторник, 26 января, пишет ЗН со ссылкой на заместителя председателя КГГА Вячеслава Непопа.
"Наблюдаем ухудшение погодных условий - сила ветра местами достигает 15-20 м/с. Из-за этого уже объявлен первый уровень опасности. Поэтому, чтобы флаг не повредило, его приспустят на время непогод", - сказал он.
По словам Непопа, полностью убирать флаг не будут: специалисты утверждают, что достаточно приспустить его на 10 метров. А после улучшения погоды флаг вернут на место.
В КГГА напомнили, что киевский флагшток - самый большой в Украине, его высота составляет почти 90 метров, вес - 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра.
Напомним, на этой неделе в Украине похолодает после резкого потепления на минувших выходных. В стране пройдут дожди и мокрый снег.
Также сообщалось, что утром 26 января в Украине были обесточены 269 населенных пунктов из-за сильных порывов ветра, дождя и снега.
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