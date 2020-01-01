В Киеве решили приспустить главный флаг на склонах Днепра

Спускать флаг полностью не будут: специалисты утверждают, что достаточно приспустить его на 10 метров.

Полотнище приспустят на 10 метров, чего достаточно, чтобы уберечь его от повреждений КМДА

Главный флаг Украины, который расположен на киевских склонах возле монумента Родина-Мать, решили приспустить. Всему виной сильные порывы ветра, которые, по прогнозам синоптиков, могут продлиться в столице некоторое время. Об этом во вторник, 26 января, пишет ЗН со ссылкой на заместителя председателя КГГА Вячеслава Непопа.

"Наблюдаем ухудшение погодных условий - сила ветра местами достигает 15-20 м/с. Из-за этого уже объявлен первый уровень опасности. Поэтому, чтобы флаг не повредило, его приспустят на время непогод", - сказал он.

По словам Непопа, полностью убирать флаг не будут: специалисты утверждают, что достаточно приспустить его на 10 метров. А после улучшения погоды флаг вернут на место.

В КГГА напомнили, что киевский флагшток - самый большой в Украине, его высота составляет почти 90 метров, вес - 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра.

Напомним, на этой неделе в Украине похолодает после резкого потепления на минувших выходных. В стране пройдут дожди и мокрый снег.

Также сообщалось, что утром 26 января в Украине были обесточены 269 населенных пунктов из-за сильных порывов ветра, дождя и снега.

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