Изнасилование пассажирки в такси: Дело передали в суд

В Киеве таксист изнасиловал клиентку, а потом всё же отвез её домой.

Следователи столичной полиции завершили досудебное расследование в отношении таксиста, который изнасиловал пассажирку. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

Читай также: В полтавской больнице подросток изнасиловал 5-летнюю девочку

Происшествие произошло в октябре прошлого года. В рамках проведения досудебного расследования установлено, что жительница Голосеевского района воспользовалась услугами одного из столичных такси, но во время поездки водитель изменил направление движения и завез потерпевшую в лесополосу. Там таксист изнасиловал ее, после отвез киевлянку домой, откуда она вызвала полицию.

По информации, предоставленной от потерпевшей, правоохранители немедленно начали оперативные мероприятия и разыскали причастного к совершению преступления таксиста. Следователи задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Читай также: В Мариуполе подростки изнасиловали 16-летнюю девушку

Во время обыска в салоне авто злоумышленника полицейские обнаружили кастет. Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятый ​​предмет является оружием. В связи с этим, ранее судимому мужчине сообщили о подозрении по двум статьям: части 1 статьи 152 (изнасилование) и части 2 статьи 263 (ношение кастета без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

На время следствия фигурант находился под стражей. Сейчас по двум производствами завершено досудебное расследование. Материалы с обвинительными актами направлены в Голосеевский районный суд.

За содеянное 46-летнему уроженцу Закарпатской области грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области вынесли приговор педофилу, который пытался изнасиловать 10-летнюю соседку. Злоумышленник воспользовался отсутствием родителей и зашел “в гости“ к маленькой соседке.