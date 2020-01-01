В Оболонском районе горела многоэтажка (видео)

Пожар начался примерно в шесть утра.

Сегодня утром, 27 января, произошел пожар в многоэтажном жилом доме на проспекте Героев Сталинграда, 7-А в Оболонском районе Киева, сообщила пресс-служба ГСЧС Украины. Никто из людей не пострадал.

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Сообщение о пожаре в многоэтажке на проспекте Героев Сталинграда спасатели получили в 05:54. На место происшествия немедленно направили 20 бойцов ГСЧС и 5 единиц специальной техники.

Оказалось, что горит квартира на 3-м этаже 9-этажного дома. Огонь охватил и несколько балконов.

В 06:16 пожар локализовали, а в 06:24 его полностью ликвидировали. Никто из людей не пострадал. В квартире в момент пожара никого не было. Остальные жильцы дома, почувствовав сильный дым, вышли на улицу ещё до приезда бойцов ГСЧС.

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Напомним, 21 января в Харькове загорелся частный дом престарелых “Золотое время“. Во время тушения пожара бойцы ГСЧС сумели спасти только 5 человек. 15 человек погибли. Полиция задержала четырех подозреваемых.