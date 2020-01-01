В Киеве 437 новых случаев COVID и более 2 тыс выздоровевших

Болеют коронавирусом более 64 тысяч киевлян.

В Киеве за минувшие сутки, 26 января, подтвердили 437 новых случаев COVID-19, сообщил мэр Виталий Кличко. Выздоровели 2 201 человек.

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Среди заразившихся: 254 женщины в возрасте от 19 до 93 лет, 161 мужчина в возрасте от 20 до 99 лет, а также 10 детей в возрасте от 1 месяцев до 15 лет. Среди заразившихся есть 18 медиков.

Состояние здоровья 55 больных вызывало особое беспокойство у врачей, поэтому их госпитализировали. Остальных больных оставили дома на самоизоляции. Сейчас в стационарах киевских больниц лечатся 1 099 больных с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Киеве уже подтверждено 127 076 случаев коронавируса. 62 353 человека выздоровели (2 201 – за минувшие сутки), а 2 308 – умерли (16 – за минувшие сутки). Продолжают болеть 64 415 человек.

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Чаще всего заражаются жители Дарницкого, Деснянского и Днепровского районов.

Ранее стало известно, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 27 января было подтверждено 1 200 883 случая СOVID-19. Выздоровели 980 085 человек, а 22 202 – умерли.