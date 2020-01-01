Улица Сагайдачного останется пешеходной

КГГА отстояла в суде пешеходную зону на Подоле.

Улица Сагайдачного на киевском Подоле и в дальнейшем будет оставаться пешеходной. Ее назначение пытались изменить через Окружной административный суд Киева. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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Сообщается, что сегодня Шестой апелляционный административный суд удовлетворил жалобу исполкома Киевского городского. Таким образом, распоряжение о пешеходной зоне на Контрактовой площади и на улице Петра Сагайдачного осталось в силе.

Напомним, в мае прошлого года суд отменил пешеходную зону на Контрактовой площади в Киеве. Служители Фемиды пришли к выводу, что запрет на движение транспорта по площади противоречит закону.