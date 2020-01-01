"Взгляд в прошлое": В Киеве открыли новый арт-объект

В открытии инсталляции к Международному дню памяти жертв Холокоста принял участие президент Зеленский.

В Украине сегодня День памяти жертв Холокоста Офис президента

В Киеве по проспекту Победы при участии президента Владимира Зеленского открыли новый арт-объект - “Взгляд в прошлое“. Об этом сообщается на сайте ОП в среду, 27 января.

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Инсталляция состоит из нескольких объектов - поваленного дерева и каменной стелы, в которую встроены монокуляры. При их помощи можно увидеть фотографии немецкого фотографа Иоганнеса Геле, сделанные в 1941 году во времена оккупированного Киева.

Автор инсталляции – украинская художница Анна Камышан

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“Инсталляция – это стилизованное дерево и необработанные камни-валуны, на которых будут размещаться фотографии времен немецкой оккупации города в 1941-1943 годах, сделанные немецким военным фотографом. Образ дерева со сломанными ветвями – метафора прерванной жизни. Именно такие деревья без ветвей устанавливают как традиционные еврейские надгробия – мацевы“, - говорится в сообщении.