Киев ограничил въезд грузовиков из-за непогоды
В Киеве ограничат въезд грузовиков утром в четверг, 28 января. Это связано с ожиданием сильного снегопада. Об этом сообщает Киевская госгорадминистрация в среду, 27 января.
Указано, что ограничение на въезд крупногабаритного транспорта будет действовать с 6:30 утра и вплоть до улучшения погодных условий, о чем будет сообщат отдельно. Это позволит минимизировать возникновение пробок на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.
Мэрия Киева призвала водителей не пользоваться личным автотранспортом во время снегопада без необходимости.
"Автомобили, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы", – подчеркнули в КГГА.
Напомним, вечером 26 январа в Киеве сильный ветер повалил деревья в парках. Более всех пострадали зеленые зоны Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Оболонского районов столицы.
Также в Киеве из-за ветра решили приспустить главный флаг на склонах Днеправозле монумента Родина-Мать.
Ранее Укравтодор создал штаб по ликвидации последствий непогоды. В ближайшие двое суток в некотрых регионах Украины ожидается выпадение 20 сантиметров снега, метели и сильные порывы ветра.
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