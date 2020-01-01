В Киеве ввели карантин из-за бешеной кошки
В Святошинском районе столицы выявлен случай бешенства у кошки. В связи с этим введен карантин.
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Об этом сообщает Госпотребслужба Киева.
Ведомство уточняет, что ограничения будут действовать на конкретной территории. Так, карантин распространяется в пределах пересечения ул. Гарматной и Борщаговской с ул. Николая Голего. Также ограничительные меры введены для пересечения ул. Вадима Гетьмана с ул. Борщаговской и ул. Голего.
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Сказано, что в ходе заседания чрезвычайной противоэпизоотической комиссии был утвержден план мероприятий для недопущения распространения бешенства. В частности, постановили запретить проведение в зоне карантина ярмарок. Также на этой территории и прилегающей решено организовать профилактическую вакцинацию всех животных против бешенства.
Уточняется, что дату и место прививок обнародуют дополнительно. Карантин будет действовать два месяца с того момента, когда в зоне ограничений обнаружат последний случай бешенства.
Напомним, ранее мы писали, что ВОЗ заявила о возможности пандемии из-за вируса Nipah.