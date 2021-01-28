Полиция взяла под усиленную охрану центр Киева

Привлечены нацгвардейцы, кинологи и взрывотехники.

В Киеве полиция совместно с Нацгвардией усилили меры безопасности в центральной части города в связи с тем, что сегодня, 28 января 2021 года, там запланировано проведение нескольких массовых акций. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

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Массовые акции, на проведение которых дано разрешение, состоятся возле административных зданий органов власти, в том числе возле Верховной Рады, Офиса Президента, Конституционного Суда. Также акции запланированы возле Посольства США и на Майдане Независимости.

Меры безопасности усилены для того, чтобы не допустить нарушений общественного порядка. На усиленное дежурство заступили полицейские, нацгвардейцы, кинологи, взрывотехники и полиция диалога.

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Из-за акций возможно ограничение автомобильного движения в центре столицы. Поэтому автомобилистам нужно учесть данное обстоятельство.

Ранее стало известно, что в Киеве в столичном квартале правоохранители задержали вооруженного мужчину. У него был пистолет и нож.