В Киеве на Майдан вышли десятки ФОПовцев: Фото

Предприниматели готовятся пройти масштабным маршем по столице.

На киевском Майдане 28 января уже с утра было многолюдно. Там собрались представители ФОПов.

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Об этом сообщил Телеграм-канал PavlovskyNews, показав фото с места.

Как видно на снимках, на акцию вышло несколько сотен предпринимателей движения SaveФОП. Они принесли с собой флаги и плакаты.

За порядком следят правоохранители. Активисты приехали из разных городов Украины, некоторые выступают с речью со сцены.

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Несмотря на снегопад в столице, ФОПовцы намерены пройти машем по улицам. Они выдвинутся с Майдана в сторону представительства Евросоюза. После этого отправятся к зданиям Конституционного суда и посольства США.

Как известно, предприниматели уже не впервые устраивают подобные акции протеста. А в декабре они пытались разбить палаточный городок на Майдане. В частности, ФОПы требуют сохранить упрощенное налогообложение и отчетность, а также не принуждать их к тотальному использованию кассовых аппаратов.

На Майдане собрались ФОПы t.me/pavlovskynews

На Майдане собрались ФОПы t.me/pavlovskynews

Напомним, ранее мы писали, что полиция взяла под усиленную охрану центр Киева.