В Киеве за сутки от COVID выздоровело в четыре раза больше, чем заболело

В столичные больницы был госпитализирован 31 зараженный.

Появилась обновленная статистика заболеваемости коронавирусом в Киеве за 27 января t.me/vitaliy_klitschko

За минувшие сутки, к утру 28 января, в Киеве инфицировалось коронавирусом 396 человек.

Читай также: В аэропорту Борисполь открыли пункт тестирования на COVID-19

Об этом сообщается в Телеграм-канале мэра столицы Виталия Кличко.

Показатель заболеваемости оказался ниже, чем днем ранее, когда было выявлено 437 новых COVID-пациентов. Больше всего случаев заражения подтверждено в Деснянском районе – 77, в Дарницком – 63, в Соломенском – 56.

В частности, заболело:

210 женщин, возрастом от 18 до 93 лет;

173 мужчины, возрастом от 18 до 84 лет;

7 девочек, возрастом от 3 до 17 лет;

6 мальчиков, возрастом от 6 до 16 лет.

Читай также: В Китае раздают деньги гражданам, чтобы те провели Новый год дома

Также за сутки инфекцию нашли у 10 медиков. В столичные больницы госпитализировали 31 пациента с тяжелой формой болезни. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

За сутки от коронавируса выздоровело 1634 человека – в четыре раза больше, чем заболело. Днем ранее госпитализированных было больше – 55. Умерло от осложнений за последние сутки 18 киевлян.

С начала эпидемии в Киеве зарегистрировано 127 472 случаев заболевания COVID-19. При этом 63 987 жителей столицы побороло болезнь, еще 2326 скончалось от коронавируса.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине вновь начался рост заражений коронавирусом.

