Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Киев выделит 140 млн на покупку COVID-вакцин: Кличко договаривается

Комментариев: 0
Власти хотят купить препарат для 500 тыс жителей столицы.
Киев выделит 140 млн на покупку COVID-вакцин: Кличко договаривается
Киев выделит 140 млн на покупку COVID-вакцин: Кличко договаривается
Киевский горсовет

Киев выделит 140 млн грн на покупку вакцин от COVID-19. Об их приобретении уже договаривается мэр Виталий Кличко. Подробности указаны на сайте горсовета.

Читай также: В Украине вновь начался рост заражений коронавирусом

В сообщении говорится, что на заседании комиссии по вопросам здравоохранения и соцполитики киевские депутаты проголосовали за изменение программы “Здоровье киевлян“ на 2020-2022 года.

Так, власти выделят 140 млн грн на покупку вакцин от коронавируса в 2021 году. За эти деньги прививки получат около 500 тыс граждан. Глава Киева Виталий Кличко уже ведет переговоры с производителями вакцины из США и стран Евросоюза.

“Столица готова закупить вакцину за средства городского бюджета“, – указывается в сообщении.

Читай также: В аэропорту Борисполь открыли пункт тестирования на COVID-19

Стоит отметить, что киевская комиссия поддержала указанное решение единогласно. Теперь документ должны рассмотреть депутаты во время пленарного заседания Киевсовета.

Ранее сообщалось, что в Киеве за сутки от COVID-19 выздоровело в четыре раза больше, чем заболело.

Поделись:
Теги: Киев, коронавирус, COVID-19, мэр, Виталий Кличко, вакцина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь