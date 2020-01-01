Киев выделит 140 млн на покупку COVID-вакцин: Кличко договаривается

Власти хотят купить препарат для 500 тыс жителей столицы.

Киев выделит 140 млн грн на покупку вакцин от COVID-19. Об их приобретении уже договаривается мэр Виталий Кличко. Подробности указаны на сайте горсовета.

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В сообщении говорится, что на заседании комиссии по вопросам здравоохранения и соцполитики киевские депутаты проголосовали за изменение программы “Здоровье киевлян“ на 2020-2022 года.

Так, власти выделят 140 млн грн на покупку вакцин от коронавируса в 2021 году. За эти деньги прививки получат около 500 тыс граждан. Глава Киева Виталий Кличко уже ведет переговоры с производителями вакцины из США и стран Евросоюза.

“Столица готова закупить вакцину за средства городского бюджета“, – указывается в сообщении.

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Стоит отметить, что киевская комиссия поддержала указанное решение единогласно. Теперь документ должны рассмотреть депутаты во время пленарного заседания Киевсовета.

Ранее сообщалось, что в Киеве за сутки от COVID-19 выздоровело в четыре раза больше, чем заболело.