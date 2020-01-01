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В Киеве пропавшего военного спустя десять дней нашли мертвым в реке

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Полиция расследует возможное умышленное убийство.
Тело солдата нашли в реке
Тело солдата нашли в реке
kyiv.npu.gov.ua

В столичной реке Лыбидь обнаружили тело 25-летнего военнослужащего из Винниччины.

Об этом сообщает ГУНП в Киеве.

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Отмечается, что военный перестал выходить на связь в начале января. Мать бойца заявила в полицию о пропаже, после чего его начали искать.

Поиски продолжались 10 дней. К операции были привлечены оперативники, офицеры полиции, кинологи, Нацгвардия, водолазы и спасатели.

По записям с камер было установлено, что мужчина провожал на поезд товарищей по службе. Засветившись на железнодорожных станциях, солдат исчез.

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Отработав маршруты и опросив свидетелей, правоохранители установили, что военный находился на берегу реки Лыбидь. Водолазы погрузились в воду, в результате в реке нашли тело пропавшего.

Открыто уголовное дело предварительно по факту умышленного убийства. Полиция устанавливает обстоятельства. Продолжается досудебное расследование. 

Тело солдата нашли в реке
Тело солдата нашли в реке
kyiv.npu.gov.ua

Тело солдата нашли в реке
Тело солдата нашли в реке
kyiv.npu.gov.ua

Напомним, ранее мы писали, что украинский флот вооружат беспилотниками Bayraktar.

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Теги: водолазы, пропажа, убийство, военный, Киев, река, фото, видео
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