В Киеве пропавшего военного спустя десять дней нашли мертвым в реке

Полиция расследует возможное умышленное убийство.

В столичной реке Лыбидь обнаружили тело 25-летнего военнослужащего из Винниччины.

Об этом сообщает ГУНП в Киеве.

Читай также: В США заявили о пересмотре “всех злонамеренных действий“ России

Отмечается, что военный перестал выходить на связь в начале января. Мать бойца заявила в полицию о пропаже, после чего его начали искать.

Поиски продолжались 10 дней. К операции были привлечены оперативники, офицеры полиции, кинологи, Нацгвардия, водолазы и спасатели.

По записям с камер было установлено, что мужчина провожал на поезд товарищей по службе. Засветившись на железнодорожных станциях, солдат исчез.

Читай также: Под Краматорском на учениях обстреляли жилые дома

Отработав маршруты и опросив свидетелей, правоохранители установили, что военный находился на берегу реки Лыбидь. Водолазы погрузились в воду, в результате в реке нашли тело пропавшего.

Открыто уголовное дело предварительно по факту умышленного убийства. Полиция устанавливает обстоятельства. Продолжается досудебное расследование.

Тело солдата нашли в реке kyiv.npu.gov.ua

Тело солдата нашли в реке kyiv.npu.gov.ua

Напомним, ранее мы писали, что украинский флот вооружат беспилотниками Bayraktar.

