В Киеве юрист через суд добился отмены украинского правописания

Решение суда начнет действовать через месяц.

Окружной административный суд Киева принял решение об отмене языкового постановления Кабмина.

Об этом сообщил в Телеграме юрист Ростислав Кравец.

Только что ОАСК отменил постановление об утверждении украинского правописания по нашему иску. Чуть позже пришлю резулятивную часть, - написал Кравец.

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Как рассказал правозащитник APnews, иск был подан, так как он считает, что новое правописание утверждали с нарушениями. По его словам, в Минюсте тоже признали, что для принятия такого решения у Кабмина не хватало полномочий.

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К тому же юрист добавил, что проект предварительно не прошел все необходимые процедуры. Его не публиковали в правительственном издании и не выносили на обсуждение общественности. В то же время, по мнению Кравца, новые нормы недопустимо коверкают украинский язык, и это плохо на него влияет. При этом подробности эксперт не уточнил.

Решение суда будет иметь законную силу спустя 30 дней. Уже в марте нелегальными станут все языковые правила, которые принимались в 2019 году.

Напомним, ранее мы писали, что МОН выразило свою позицию в языковом скандале с преподавательницей ВУЗа.