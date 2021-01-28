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В Киеве юрист через суд добился отмены украинского правописания

Комментариев: 9
Решение суда начнет действовать через месяц.
Ростислав Кравец
Ростислав Кравец
facebook.com/rkravets

Окружной административный суд Киева принял решение об отмене языкового постановления Кабмина.

Об этом сообщил в Телеграме юрист Ростислав Кравец.

Только что ОАСК отменил постановление об утверждении украинского правописания по нашему иску. Чуть позже пришлю резулятивную часть, - написал Кравец.

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Как рассказал правозащитник APnews, иск был подан, так как он считает, что новое правописание утверждали с нарушениями. По его словам, в Минюсте тоже признали, что для принятия такого решения у Кабмина не хватало полномочий.

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К тому же юрист добавил, что проект предварительно не прошел все необходимые процедуры. Его не публиковали в правительственном издании и не выносили на обсуждение общественности. В то же время, по мнению Кравца, новые нормы недопустимо коверкают украинский язык, и это плохо на него влияет. При этом подробности эксперт не уточнил.

Решение суда будет иметь законную силу спустя 30 дней. Уже в марте нелегальными станут все языковые правила, которые принимались в 2019 году.

Напомним, ранее мы писали, что МОН выразило свою позицию в языковом скандале с преподавательницей ВУЗа.

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Теги: язык, нормы, решение, суд, Киев, юрист, правописание
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Комментариев (9)
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WTF2wtf    28.01.2021, 14:26
Оценка:  +2
WTF2wtf
А что там за "языковые правила, которые принимались в 2019 году" ?
Брюква_и_Клюква    28.01.2021, 14:31
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
Например, разрешили писать "и" вместо "і" в начале и конце существительных.
poputchikkm    28.01.2021, 14:24
Оценка:  0
poputchikkm
Слава Богу! А то понавидумували дійсно ідіотських доповнень!
Курьер    28.01.2021, 14:24
Оценка:  -26
Курьер
Супер!!!
EclipsePF    28.01.2021, 14:20
Оценка:  -9
EclipsePF
Пытаются уйти дальше от сходства языков с соседями, а получают пародию на польский язык.)
WTF2wtf    28.01.2021, 14:27
Оценка:  +10
WTF2wtf
Тебе нахyй, быдло нацистское из-за поребрика ...
Noblesse_obliger    28.01.2021, 14:31
Оценка:  +9
Noblesse_obliger
Федераст дырявый, ты то пишешь на срасейском эсперанто,у тебя вообще придуманный язык!!!!
Брюква_и_Клюква    28.01.2021, 14:42
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
У этих соседей не было языка, было наречие. Первый тираж известного словаря Даля назывался: "Словарь великорусского наречия русского языка"
Путин-Xyйло    28.01.2021, 14:56
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Как нескрепно назывался
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