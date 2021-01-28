Снимал порно с мальчиками: На Киевщине поймали педофила

Считается, что подозреваемый причастен к 29 преступлениям.

Снимал порно с мальчиками: Под Киевом поймали педофила Кадр из видео

На Киевщине полиция поймала педофила. Он совершал насильственные действия в отношении несовершеннолетних мальчиков, происходящее мужчина снимал на телефон. Подробности передает пресс-служба правоохранителей.

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По данным следствия, в октябре 2020 года в Киеве случайный прохожий нашел телефон с детской порнографией и отнес его в полицию. Правоохранители решили найти владельца устройства. Им оказался 35-летний житель Кагарлыкского района.

Во время проведения обысков по месту жительства подозреваемого полицейские изъяли ноутбук, телефон, банковские карты мужчины и другие вещдоки, которые могли бы указывать на его принадлежность к совершению действий сексуального характера в отношении детей.

В рамках экспертизы было установлено, что обвиняемый причастен к изнасилованию, сексуальному насилию и развращению несовершеннолетних мальчиков. Свои действия он снимал на телефон.

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Мужчина был задержан, его поместили под стражу. Считается, что подозреваемый причастен к 29 преступлениям по статьям “Изнасилование“ и “Развращение несовершеннолетних“, а также “изготовление порнографии“. Подозреваемому грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от 15 лет до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на Сумщине судят известного педофила-фотографа.