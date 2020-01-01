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Решение суда о сносе незаконной многоэтажки в Соломенском районе вступило в силу

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Апелляционный суд оставил без изменения решение суда первой инстанции.
Дом по улице Августина Волошина
Дом по улице Августина Волошина
bild.ua

Шестой апелляционный административный суд оставил без изменения решение суда первой инстанции о сносе незаконного многоэтажного дома по улице Августина Волошина в Соломенском районе Киева. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

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Участок земли по указанному адресу относится к землям усадебной застройки. Там разрешено строить дома, у которых не более 4 этажа. В нарушение требований градостроительного законодательства застройщик осуществил строительство многоэтажного жилого дома, который сейчас насчитывает 7 этажей.   

В связи с этим прокуратура подала иск в Окружной административный суд Киева с требованием обязать застройщика снести незаконный многоэтажный дом. Суд иск удовлетворил.

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Застройщик оспорил это судебное решение, но Шестой апелляционный административный суд оставил без изменения решение суда первой инстанции. Таким образом, решение о сносе незаконной многоэтажки в Соломенском районе вступило в силу. Принимаются меры к его исполнению.

Напомним, громада Днепровского района Киева выступила против незаконного строительства на земельном участке по улице Генерала Жмаченко, 20. 

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Теги: Киев, дом, многоэтажка, суд, решение суда
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