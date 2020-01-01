Решение суда о сносе незаконной многоэтажки в Соломенском районе вступило в силу

Апелляционный суд оставил без изменения решение суда первой инстанции.

Шестой апелляционный административный суд оставил без изменения решение суда первой инстанции о сносе незаконного многоэтажного дома по улице Августина Волошина в Соломенском районе Киева. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

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Участок земли по указанному адресу относится к землям усадебной застройки. Там разрешено строить дома, у которых не более 4 этажа. В нарушение требований градостроительного законодательства застройщик осуществил строительство многоэтажного жилого дома, который сейчас насчитывает 7 этажей.

В связи с этим прокуратура подала иск в Окружной административный суд Киева с требованием обязать застройщика снести незаконный многоэтажный дом. Суд иск удовлетворил.

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Застройщик оспорил это судебное решение, но Шестой апелляционный административный суд оставил без изменения решение суда первой инстанции. Таким образом, решение о сносе незаконной многоэтажки в Соломенском районе вступило в силу. Принимаются меры к его исполнению.

Напомним, громада Днепровского района Киева выступила против незаконного строительства на земельном участке по улице Генерала Жмаченко, 20.