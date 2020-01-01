Было слышно до 10 выстрелов.

На Киевщине полиция устроила стрельбу: Перехватывали угнанное авто Кадр из видео

На Киевщине полиция устроила погоню со стрельбой. Правоохранители перехватывали угнанное авто. Подробности передает “ТСН“.

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По имеющимся данным, инцидент произошел в четверг, 28 января. Автомобиль, который перехвали полицейские, был угнан в центре столицы. Очевидцы заявляют, что до выезда из Киева машину пытались догнать 7 патрульных авто.

На Броварской дороге правоохранителям удалось догнать нарушителя, но он протаранил экипаж полиции и продолжил движение. Затем началась стрельба. Было слышно до 10 выстрелов.

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Как сообщает “Магнолия-ТВ“, в конечном итоге угнанный автомобиль остановился, водитель допустил столкновение с грузовиком. Подозреваемый якобы является опытным преступником, который уже находится под следствием по нескольким производствам.

Ранее сообщалось, что в Николаеве пьяный водитель сбил патрульную и пытался сбежать с места ДТП.