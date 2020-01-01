COVID: В Киеве снова рекордное число выздоровлений

Количество активных больных значительно сократилось.

Кличко отчитался по ситуации в столице кадр из видео

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 361 больного COVID-19. В целом с начала эпидемии в городе уже 127 833 случая коронавируса. Об этом сообщает мэр Виталий Кличко.

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Среди заболевших:

203 женщины в возрасте от 18 до 84 лет,

142 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет,

6 девочек от 2 до 17 лет и 10 мальчиков от 1 до 17 лет.

Заболели, в том числе, 15 медиков.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Святошинском районе - 65. В Днепровском - 58. Но в Деснянском районе - 48 случаев.

Кличко / Телеграм

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В больницы столицы госпитализировали 32 пациента. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Умерли 9 человек. Всего за период пандемии в столице 2335 летальных случаев от вируса.

За прошедшие сутки в городе выздоровели еще 1735 человек. Всего излечились от вируса 65722 жителя столицы.

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В стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 1105 больных коронавирусом. Из них 1 ребенок. 763 пациента – в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 902 человека. Под аппаратами ИВЛ – 26 больных.

Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня – почти 28%.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 28 января, медики подтвердили 5 181 новый случай COVID-19. С начала пандемии в Украине подтверждено 1 211 593 случая СOVID-19.