В Киеве фура сбила женщину на “зебре”

В сети появилось видео с места происшествия.

Грузовик сбил женщину на переходе Скриншот из видео

ДТП произошло на ул. Метрологической в столице. Там грузовик MAN задавил женщину.

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Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

Уточняется, что пострадавшая шла по пешеходному переходу. Водитель, поворачивая, поздно заметил ее и не успел притормозить.

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Женщину увезла скорая. О ее состоянии ничего не сообщается.

Обстоятельства аварии выясняет следственно-оперативная группа. Судя по видео, женщина тоже не посмотрела по сторонам перед тем, как переходить дорогу.

Напомним, ранее мы писали, что харьковчанка снабжала Украину “георгиевскими” лентами из РФ.

