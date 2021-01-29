В Киеве фура сбила женщину на “зебре”
В сети появилось видео с места происшествия.
ДТП произошло на ул. Метрологической в столице. Там грузовик MAN задавил женщину.
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Об этом сообщила патрульная полиция Киева.
Уточняется, что пострадавшая шла по пешеходному переходу. Водитель, поворачивая, поздно заметил ее и не успел притормозить.
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Женщину увезла скорая. О ее состоянии ничего не сообщается.
Обстоятельства аварии выясняет следственно-оперативная группа. Судя по видео, женщина тоже не посмотрела по сторонам перед тем, как переходить дорогу.
Напомним, ранее мы писали, что харьковчанка снабжала Украину “георгиевскими” лентами из РФ.