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В Киеве фура сбила женщину на “зебре”

Комментариев: 1
В сети появилось видео с места происшествия.
Грузовик сбил женщину на переходе
Грузовик сбил женщину на переходе
Скриншот из видео

ДТП произошло на ул. Метрологической в столице. Там грузовик MAN задавил женщину.

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Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

Уточняется, что пострадавшая шла по пешеходному переходу. Водитель, поворачивая, поздно заметил ее и не успел притормозить.

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Женщину увезла скорая. О ее состоянии ничего не сообщается.

Обстоятельства аварии выясняет следственно-оперативная группа. Судя по видео, женщина тоже не посмотрела по сторонам перед тем, как переходить дорогу.

Напомним, ранее мы писали, что харьковчанка снабжала Украину “георгиевскими” лентами из РФ.

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Теги: Киев, столица, фура, сбил пешехода, видео
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Комментариев (1)
vaxxojret    29.01.2021, 15:34
Оценка:  0
vaxxojret
Вина водилы очевидна.
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