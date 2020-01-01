Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве судят наркодилера, "работавшего" в ночных клубах

Комментариев: 0
Он также был частым гостем на закрытых вечеринках.
Подозреваемый в преступлении
Подозреваемый в преступлении
kyiv.gp.gov.ua

В Киеве прокуратура передала в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в том, что он сбывал наркотики в ночных клубах. Об этом проинформировала пресс-служба столичной прокуратуры.

Читай также: В Днепре ликвидировали банду "черных риэлторов"

По версии досудебного следствия, обвиняемый на протяжении долгого времени торговал кокаином в элитных ночных клубах и на закрытых вечеринках. Его "клиентами" были состоятельные граждане и молодежь. 

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1. ст. 307 и ч. 1 ст. 309 УК Украины. Фигуранта задержали, когда он в очередной раз продавал кокаин. Ему грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

Читай также: Отнимали квартиры: на Киевщине судят опасную банду

Ранее мы сообщили о том, что в Киеве правоохранители задержали капитана полиции за то, что он занимался торговлей наркотиками. Во время обыска у него нашли большое количество кокаина и экстази.

Поделись:
Теги: Киев, прокуратура, уголовное дело, наркотики, ночной клуб, суд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь