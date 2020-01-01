В Киеве судят наркодилера, "работавшего" в ночных клубах

Он также был частым гостем на закрытых вечеринках.

В Киеве прокуратура передала в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в том, что он сбывал наркотики в ночных клубах. Об этом проинформировала пресс-служба столичной прокуратуры.

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По версии досудебного следствия, обвиняемый на протяжении долгого времени торговал кокаином в элитных ночных клубах и на закрытых вечеринках. Его "клиентами" были состоятельные граждане и молодежь.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1. ст. 307 и ч. 1 ст. 309 УК Украины. Фигуранта задержали, когда он в очередной раз продавал кокаин. Ему грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

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Ранее мы сообщили о том, что в Киеве правоохранители задержали капитана полиции за то, что он занимался торговлей наркотиками. Во время обыска у него нашли большое количество кокаина и экстази.