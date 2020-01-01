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В Киеве прохожие задержали пьяного на скутере

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Мужчина, которого небезразличные прохожие стащили со скутера еле разговаривал и стоял на ногах.
На столичных Березняках задержали пьяного пилота скутера
На столичных Березняках задержали пьяного пилота скутера
dtp.kiev.ua

В Киеве задержали пьяного мужчину, который разъезжал на скутере. О нем в полицию сообщили неравнодушные жители столицы. Об этом в субботу, 30 января, сообщается в Telegram dtp.kiev.ua.

Отмечается, что граждане позвонили на линию 102 и сообщили, что на Березняках по дороге ездит пьяный на мопеде. 

На место прибыли патрульная полиция и "Автопатруль Майдан".

"Пилота задержали, он еле стоял на ногах. Драгер показал 1,71. К счастью, он ни кого не сбил", - говорится в сообщении.

Активисты отметили, что на мужчину составили протоколы по ст. 130 КУоАП (управление в состоянии алкогольного опьянения).

Ранее в Париже полицейские конфисковали скутер у актера Жерара Депардье за то, что он находился за рулем в нетрезвом виде. 

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Теги: алкоголь, Киев, ДТП, скутер, задержание
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Источник: korrespondent.net

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