В Киеве прохожие задержали пьяного на скутере

Мужчина, которого небезразличные прохожие стащили со скутера еле разговаривал и стоял на ногах.

В Киеве задержали пьяного мужчину, который разъезжал на скутере. О нем в полицию сообщили неравнодушные жители столицы. Об этом в субботу, 30 января, сообщается в Telegram dtp.kiev.ua.

Отмечается, что граждане позвонили на линию 102 и сообщили, что на Березняках по дороге ездит пьяный на мопеде.

На место прибыли патрульная полиция и "Автопатруль Майдан".

"Пилота задержали, он еле стоял на ногах. Драгер показал 1,71. К счастью, он ни кого не сбил", - говорится в сообщении.

Активисты отметили, что на мужчину составили протоколы по ст. 130 КУоАП (управление в состоянии алкогольного опьянения).

Ранее в Париже полицейские конфисковали скутер у актера Жерара Депардье за то, что он находился за рулем в нетрезвом виде.

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