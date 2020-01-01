В Киеве за сутки от COVID-19 выздоровело в три раза больше, чем заболело

Больше всего случаев заражения за прошедший день выявили в Дарницком районе.

Опубликована обновленная статистика по состоянию на утро 31 января t.me/vitaliy_klitschko

За минувшие сутки, к утру 31 января, в Киеве нашли 215 новых заболевших коронавирусом.

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Об этом стало известно из опубликованной статистики в Телеграм-канале мэра столицы Виталия Кличко.

Больше всего случаев заболевания нашли в Дарницком районе – 76. В Днепровском районе за сутки заболел 51 человек, в Святошинском районе – 25.

В частности, заразилось:

117 женщин, возрастом от 19 до 83 лет;

88 мужчин, возрастом от 18 до 86 лет;

2 девочки, которым 1 и 3 года;

8 мальчиков, возрастом от 4 месяцев до 17 лет.

Также за последние сутки болезнь подтвердили у 10 медиков. В столичные больницы за 24 часа госпитализировали 26 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем медиков.

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Выздоровело за сутки 707 киевлян – в три раза больше, чем заболело. От осложнений скончалось 16 человек.

С начала эпидемии инфекцию в Киеве подхватило 128 389 человек. При этом 68 558 пациентов побороло болезнь, еще 2365 умерло.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский пообещал бесплатные вакцины от коронавируса.

