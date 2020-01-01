В Киеве горел торговый центр, погиб человек

Причина пожара устанавливается.

В Киеве утром 31 января горел торговый центр на ул. Милославской, 6, что в Деснянском районе.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Киеве.

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Как установили спасатели, первой воспламенилась комната охраны на первом этаже. Огнеборцам удалось спасти охранника заведения, который находился на 3 этаже. Мужчину вывели на свежий воздух, надев ему аппарат для защиты органов дыхания.

В то же время сотрудники спасательной службы нашли одного погибшего. Тело мужчины обнаружили между вторым и третьим этажами.

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Пламя, распространившееся на площади 50 кв. м, потушили, пожар был ликвидирован. К спасательной операции привлекалось 15 спасателей и 3 единицы техники. Причины и обстоятельства ЧП установят правоохранители.

При пожаре спасли охранника kyiv.dsns.gov.ua

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