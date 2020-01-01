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В Киеве автомойщик угнал Лексус, въехал в отбойник и застрял в снегу

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Злоумышленника задержали.
Владельца авто ждет "сюрприз"
Владельца авто ждет "сюрприз"
facebook.com/autopatrolmaidan

Сотрудник автомойки на проспекте Науки, 119-б в Голосеевском районе Киева отличился выходкой на рабочем месте. Он угнал машину клиента.

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Об этом сообщается в группе Автопатруль Майдан в Facebook.

Уточняется, что автомобилист оставил на мойке свой Лексус, чтобы его почистили. При этом автомойщик Игорь М. решил на нем покататься.

Сотрудник мойки рассказал, что поехал купить в Борисполе воды. А перед тем, как было установлено, он употреблял амфетамин, чтобы поднять себе настроение.

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При въезде в Борисполь Игорь влетел в отбойник, а после еще и увяз с машиной в снежном заносе. Угонщика заметил экипаж подразделения Лемур-108. Его сотрудники хотели помочь водителю, а в итоге выяснили, что он не является хозяином машины.

Информацию передали в полицию Киева. Владелец Лексуса еще не в курсе, что произошло, его ищут оперативники, чтобы "обрадовать".

Напомним, ранее мы писали, что на Кубе в ущелье сорвался автобус, погибли люди.

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Теги: Киев, угон, авто, автомойка
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