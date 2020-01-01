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На столичной Троещине горел торговый центр

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Во время тушения пожара, пожарные спасли охранника заведения, который находился на 3 этаже.
Пожар на Троещине
Пожар на Троещине
ГСЧС
 
Спасатели ликвидировали пожар в торговом центре на столичном жилом массиве Троещина, одного мужчину спасли, один человек погиб, сообщает пресс-служба ГСЧС.
 
«В 5:33 в оперативно-координационный центр ГСЧС в городе Киеве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Милославская, 6, в Деснянском районе столицы», - говорится в сообщении.
 
По прибытию к месту происшествия спасатели установили, что пожар возник в комнате охраны, на первом этаже торгового центра.

Рятувальники ліквідівували пожежу у торговельному центрі і врятували чоловіка О 05:33 до оперативно-координаційного...

Опубликовано Головне управління ДСНС України у м.Києві Воскресенье, 31 января 2021 г.
 
Во время тушения пожара, пожарные спасли охранника заведения, который находился на 3 этаже. С помощью аппарата защиты органов дыхания, он был выведен на свежий воздух. Также, между вторым и третьим этажами, спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.
 
Пожар на площади 50 м. кв. был ликвидирован в 06:25. К ликвидации были привлечены 3 единицы техники и 15 пожарных. Причины и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранители.
 
Напомним, что в Днепропетровской области в результате пожара в частном жилом доме погибли два человека.
 
 
 
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Теги: Киев, пожар, пожарные, торговый центр, Троещина
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Источник: korrespondent.net

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