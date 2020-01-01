В Киеве рекордно низкое число новых заражений

За воскресенье инфекцию подтвердили менее чем у двух сотен людей.

За минувшие сутки в Киеве выявили 161 больного коронавирусом. Это самый низкий показатель за последнюю неделю. В целом с начала эпидемии в столице уже 128 550 случаев заражение. Об этом сообщает мэр Виталий Кличко.

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Среди заболевших:

82 женщины в возрасте от 18 до 88 лет

73 мужчины в возрасте от 19 до 81 лет

2 девочки в возрасте 5 и 7 лет и 4 мальчика от 1 до 11 лет.

Заболели, в том числе, 4 медика.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 70, в Дарницком - 48 и в Святошинском районе - 12 случаев.

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В больницы столицы госпитализировали 45 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Умерли 5 человек. Всего коронавирус унес жизни 2370 киевлян.

Выздоровели за минувшие сутки 764 человека. Всего коронавирус преодолели 69322 жителя Киева.

Кличко / Телеграм

Напомним, В Украине за прошедшие сутки, 31 января, медики подтвердили 2 030 новых случаев COVID-19. Это минимум новых случаев с 27 августа 2020 года, когда было зафиксировано 1 974 заражений.