В Киеве рекордно низкое число новых заражений
За минувшие сутки в Киеве выявили 161 больного коронавирусом. Это самый низкий показатель за последнюю неделю. В целом с начала эпидемии в столице уже 128 550 случаев заражение. Об этом сообщает мэр Виталий Кличко.
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Среди заболевших:
- 82 женщины в возрасте от 18 до 88 лет
- 73 мужчины в возрасте от 19 до 81 лет
- 2 девочки в возрасте 5 и 7 лет и 4 мальчика от 1 до 11 лет.
Заболели, в том числе, 4 медика.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 70, в Дарницком - 48 и в Святошинском районе - 12 случаев.
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В больницы столицы госпитализировали 45 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
Умерли 5 человек. Всего коронавирус унес жизни 2370 киевлян.
Выздоровели за минувшие сутки 764 человека. Всего коронавирус преодолели 69322 жителя Киева.
Напомним, В Украине за прошедшие сутки, 31 января, медики подтвердили 2 030 новых случаев COVID-19. Это минимум новых случаев с 27 августа 2020 года, когда было зафиксировано 1 974 заражений.