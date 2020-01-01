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Под Киевом задержали нелегальных торговцев оружием

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Они продавали гранатомет за 1 800 долларов.
Задержание подозреваемых
Задержание подозреваемых
kyiv.gp.gov.ua

В Киеве правоохранители задержали троих мужчин, которые в составе преступной группы занимались хранением и продажей огнестрельного оружие на территории столичного региона. Об этом проинформировала пресс-служба Киевской прокуратуры.

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По версии досудебного следствия, нелегальный бизнес организовали двое киевлян и житель Киевской области, бывший сотрудник спецотряда МВД Украины.

Злоумышленников задержали 30 января в Киевской области, когда они продавали ручной противотанковый гранатомет за 1 800 долларов. Ранее они за 84 тысячи гривен продали автомат "АКС-74У" с патронами.

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По данному факту следователи открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 УК Украины. Во время обысков у фигурантов нашли предмет, похожий на пулемет, большое количество патронов, холодное оружие.

Ранее сообщалось, что в Винницкой и Киевской областях задержали четырех участников банды, которые подрывали банкоматы и забирали из них деньги. 

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Теги: Киев, правоохранители, оружие, гранатомет
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