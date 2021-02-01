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В Киеве на Нивках треснул мост

Комментариев: 1
Объект тщательно исследуют, и подрядчик при благоприятной погоде приступит к ремонту. Движение ограничивать не планируют.
Мост ремонтировали четыре года назад
Мост ремонтировали четыре года назад
Telegram/Киев Сейчас

На путепроводе у станции метро Нивки в Киеве были обнаружены дефекты защитного слоя балок пролетного строения. Гарантийный ремонт выполнит компания-подрядчик, сообщает Киевский городской совет.

"Частная компания, которая ремонтировала мост, в рамках гарантийных обязательств, выполнит ремонт балок с дефектами. В рамках первоочередных противоаварийных работ уже установлен защитный экран. В ближайшее время усилят балки, установят временные дополнительные опоры. Также проведут тщательное обследование", - говорится в сообщении.

К основным ремонтным работам приступят при благоприятных погодных условиях.

Отмечается, что движение на мосту ограничивать не будут.

Напомним, что данный объект ремонтировали в 2017 году.

Telegram/Киев Сейчас 
 

Ранее сообщалось, что момент падения электроопор на Шулявском мосту попал на видео.

Добавим также, что в Китае взорвали мост с истекшим сроком эксплуатации.

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Теги: Украина, Киев, мост, ремонт, Нивки, путепровод
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
malaxxo    01.02.2021, 19:44
Оценка:  0
malaxxo
Бля,куда смотрит СБУ!Ведь этот мост треснул когда по нему ехала колонна российских Т-90.На головном танке сидел Путин в ушанке и играл на балалайке"Калинку-малинку&qu ot;!
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