В Киеве на Нивках треснул мост

Объект тщательно исследуют, и подрядчик при благоприятной погоде приступит к ремонту. Движение ограничивать не планируют.

Мост ремонтировали четыре года назад Telegram/Киев Сейчас

На путепроводе у станции метро Нивки в Киеве были обнаружены дефекты защитного слоя балок пролетного строения. Гарантийный ремонт выполнит компания-подрядчик, сообщает Киевский городской совет.

"Частная компания, которая ремонтировала мост, в рамках гарантийных обязательств, выполнит ремонт балок с дефектами. В рамках первоочередных противоаварийных работ уже установлен защитный экран. В ближайшее время усилят балки, установят временные дополнительные опоры. Также проведут тщательное обследование", - говорится в сообщении.

К основным ремонтным работам приступят при благоприятных погодных условиях.

Отмечается, что движение на мосту ограничивать не будут.

Напомним, что данный объект ремонтировали в 2017 году.

Telegram/Киев Сейчас

Ранее сообщалось, что момент падения электроопор на Шулявском мосту попал на видео.

Добавим также, что в Китае взорвали мост с истекшим сроком эксплуатации.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet