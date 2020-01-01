В Киеве девушка выпрыгнула из окна после ссоры с парнем

Девушка выпрыгнула с пятого этажа. Ее увезла карета скорой помощи в больницу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

В Киеве из окна пятого этажа жилого многоэтажного дома по улице Орловской в Шевченковском районе выпрыгнула 16-летняя девушка. Ее с многочисленными травмами госпитализировали, сообщает полиция Киева.

"Предварительно правоохранители выяснили, что девушка поссорилась с парнем, после чего выпрыгнул из окна пятого этажа. Установлено, что потерпевшая уроженка города Ковель 2004 года рождения. Сейчас она госпитализирована в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа, полицейские опрашивают жильцов дома и выясняют детали инцидента.

Как сообщалось ранее, в Одессе мужчина выбросился с восьмого этажа и остался жив.

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