В Киеве агрессивный пешеход гонялся за водителем и устроил драку
Показано видео с места событий.
На Оболони в Киеве пешеход с автомобилистом не поделили дорогу. Инцидент произошел 1 февраля.
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Об этом сообщил Киев Оперативный, показав видео с места.
По данным паблика, пешеход вел себя неадекватно и устроил драку. Он бегал за водителем то ли с ножом, то ли с отверткой в руке.
Пешеход был явно не в себе и сам провоцировал конфликт. Этой ситуации можно было легко избежать, - отметили свидетели в комментарии.
Напомним, ранее мы писали, что в Харькове иностранцы устроили массовую уличную драку.