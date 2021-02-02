Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве агрессивный пешеход гонялся за водителем и устроил драку

Комментариев: 1
Показано видео с места событий.
Мужчина напал на водителя на Оболони
Мужчина напал на водителя на Оболони
Скриншот из видео

На Оболони в Киеве пешеход с автомобилистом не поделили дорогу. Инцидент произошел 1 февраля.

Читай также: Во Львове 6-летний мальчик проглотил пулю

Об этом сообщил Киев Оперативный, показав видео с места.

По данным паблика, пешеход вел себя неадекватно и устроил драку. Он бегал за водителем то ли с ножом, то ли с отверткой в руке.

Пешеход был явно не в себе и сам провоцировал конфликт. Этой ситуации можно было легко избежать, - отметили свидетели в комментарии.

Напомним, ранее мы писали, что в Харькове иностранцы устроили массовую уличную драку.

Поделись:
Теги: видео, Киев, столица, пешеход, конфликт, драка, водитель
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Стр    02.02.2021, 10:48
Оценка:  0
Стр
нехер по тротуарам ездить
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь