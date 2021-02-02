В Киеве агрессивный пешеход гонялся за водителем и устроил драку

Показано видео с места событий.

Мужчина напал на водителя на Оболони Скриншот из видео

На Оболони в Киеве пешеход с автомобилистом не поделили дорогу. Инцидент произошел 1 февраля.

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Об этом сообщил Киев Оперативный, показав видео с места.

По данным паблика, пешеход вел себя неадекватно и устроил драку. Он бегал за водителем то ли с ножом, то ли с отверткой в руке.

Пешеход был явно не в себе и сам провоцировал конфликт. Этой ситуации можно было легко избежать, - отметили свидетели в комментарии.

Напомним, ранее мы писали, что в Харькове иностранцы устроили массовую уличную драку.

