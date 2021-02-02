COVID в Киеве: За сутки в шесть раз больше выздоровело, чем заболело

Больше всего случаев заражения выявлено в Дарницком районе.

Опубликована статистика заболеваемости коронавирусом в Киеве за 1 февраля t.me/vitaliy_klitschko

В Киеве за сутки, к утру 2 февраля, коронавирус подтвердился у 284 человек.

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Об этом сообщается в Телеграм-канале мэра столицы Виталия Кличко.

В то же время выздоровело в течение последних 24 часов 1823 жителя Киева. Таким образом, болезнь побороло более чем в шесть раз больше человек, чем заразилось.

Госпитализировали за сутки 36 пациентов. Больше всего инфицированных нашли в Дарницком районе – 67, в Деснянском – 50, а в Соломенском – 35.

В частности, за сутки заболело:

160 женщин, возрастом от 18 до 96 лет;

119 мужчин, возрастом от 22 до 83 лет;

1 девочка, возрастом 14 лет;

4 мальчика, возрастом от 10 до 17 лет.

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От осложнений коронавируса умерло за сутки 7 человек. В целом инфекция унесла жизнь 2377 киевлян.

Выздоровело в Киеве с начала пандемии 71 145 жителей столицы. При этом за весь период пандемии заболело 128 834 киевлян.

Напомним, ранее мы писали, что в Донецке начали вакцинацию “Спутником“.

