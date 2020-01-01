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В Киеве полиция задержала девять участников акции протеста

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Их обвиняют в нарушении общественного порядка.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook МВД

В Киеве правоохранители сегодня, 2 февраля, задержали и доставили в Шевченковское районное управление полиции девять участников акции протеста против незаконных пассажирских перевозок. Об этом сообщила пресс-служба столичной Нацполиции.

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Запланированная акция против незаконных пассажирских перевозок прошла на улице Елены Телиги. 

Митингующие начали расклеивать наклейки и не реагировали на требования правоохранителей прекратить незаконные действия. Участникам акции предложили пройти в районное управление полиции, так как они нарушали общественный порядок.

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Один из активных участников акции начал сопротивляться, ругаться, угрожать. В конечном итоге он ударил правоохранителя. Его сразу задержали и доставили в управление полиции. Всего в полицию доставили девять митингующих, которые нарушали общественный порядок.

Ранее сообщалось, что во время тарифного протеста у Офиса президента в Киеве состоялась потасовка между митингующими и полицейскими.

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Теги: Киев, акция протеста, Митингующие, полиция
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