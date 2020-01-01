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Житель Киева хотел выслать в Мьянму часть истребителя

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Таможенники изъяли товар и составили админпротокол о нарушении.
Пересылка деталей боевой техники запрещена
Пересылка деталей боевой техники запрещена
facebook.com/KYIVcustomsUA

В Киеве пресекли попытку незаконной пересылки прибора от истребителя МиГ-29.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевской таможни.

Уточняется, что житель Киева хотел отправить бандероль в Мьянму. В декларации отправитель указал, что внутри находятся запчасти.

Когда эксперты обследовали содержимое посылки, то нашли там автономную рулевую машину АРМ-150 М для летательных военных аппаратов. Уточняется, что такие приборы применяют для управления многоцелевого истребителя 4-го поколения МиГ-29.

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Таможенники отмечают, что пересылка такого товара возможна только после одобрения Госэкпортконтроля, но разрешения у мужчины не было.

Также добавляется, что боевая и специальная техника не может быть в собственности граждан. А ее пересылка через таможенную границу запрещена и законом Украины, и Всемирным почтовым союзом.

Прибор у киевлянина изъяли. Был составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Пересылка деталей боевой техники запрещена
Пересылка деталей боевой техники запрещена
facebook.com/KYIVcustomsUA

Напомним, ранее мы писали, что в Мьянме произошел государственный переворот.

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Теги: таможня, посылка, нарушение, Мьянма, истребитель, Киев, фото
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