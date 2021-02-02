В Голосеевском районе с 17-го этажа упала несовершеннолетняя

Устанавливаются все обстоятельства этой трагедии.

Сегодня, 2 февраля, из балкона квартиры на 17-м этаже жилого дома по улице Михаила Максимовича в Голосеевском районе Киеве упала девочка-подросток 2007 года рождения. Она погибла на месте, проинформировала пресс-служба столичной полиции.

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Полиция получила сообщение об этой трагедии примерно в 16:00. На место происшествия немедленно направили следственно-оперативную группу, патрульных полицейских, врачей.

По предварительной информации, потерпевшая упала с балкона 17-го этажа. Она проживала в доме, где произошла эта трагедия.

Событие зарегистрировано должным образом в Голосеевском управлении полиции. Устанавливаются все обстоятельства этой трагедии.

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Ранее стало известно, что в поселке Чайки Киево-Святошинского района с 15-го этажа жилого дома на улице Лобановского выпал 10-летний мальчик. От полученных травм он погиб на месте.