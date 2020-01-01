Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве ночью сгорело кафе

Комментариев: 0
Показаны фото с места происшествия.
Пожар произошел в ночь на 3 февраля
Пожар произошел в ночь на 3 февраля
Киев Сейчас / Telegram

Пожар произошел на ул. Северо-Сырецкой, 3 в Киеве в ночь на 3 февраля.

Читай также: Пожар в “Эпицентре“: Поджигатель назвал свой мотив

Об этом сообщил Телеграм-канал Киев Сейчас. Также в сети появились фото с места происшествия.

Огонь охватил площадь 15 кв. м. Пожарные прибыли на место и ликвидировали возгорание.

Пламя повредило мебель, стены и потолок. Очевидцы говорят, что здание кафе не эксплуатируется. Никто не пострадал.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области пылал микроавтобус. 

Поделись:
Теги: фото, пожар, кафе, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь