В Киеве ночью сгорело кафе

Показаны фото с места происшествия.

Пожар произошел в ночь на 3 февраля Киев Сейчас / Telegram

Пожар произошел на ул. Северо-Сырецкой, 3 в Киеве в ночь на 3 февраля.

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Об этом сообщил Телеграм-канал Киев Сейчас. Также в сети появились фото с места происшествия.

Огонь охватил площадь 15 кв. м. Пожарные прибыли на место и ликвидировали возгорание.

Пламя повредило мебель, стены и потолок. Очевидцы говорят, что здание кафе не эксплуатируется. Никто не пострадал.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области пылал микроавтобус.