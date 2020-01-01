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Более 53 тысяч киевлян болеют СOVID-19

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В Киеве подтверждено 129 164 случая коронавируса.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
kyivcity.gov.ua

В Киеве за минувшие сутки, 2 февраля, медики подтвердили 330 новых случаев СOVID-19, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. 53 257 киевлян продолжают болеть коронавирусом.

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Среди заразившихся: 178 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 139 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, а также 13 детей в возрасте от 2 до 16 лет. 

Состояние здоровья 32 киевлян вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали. Остальных больных оставили дома на самоизоляции.

Всего с начала пандемии в Киеве уже подтверждено 129 164 случая коронавируса. Выздоровели 73 515 человек, а 2 392 – умерли. Продолжают болеть 53 257 киевлян.

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Больше всего случаев заражения коронавирусом в столице выявили в Дарницком и Деснянском районах. Меньше всего – в Печерском районе.

Ранее стало известно, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 3 февраля 2021 года было подтверждено 1 227 164 случая СOVID-19. Выздоровели 1 045 473 человека, а 23 089 – умерли.

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Теги: Киев, СOVID-19, коронавирус
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